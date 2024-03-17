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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Kütahya'da seçim çalışmalarını sürdürdü

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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kütahya'da seçim çalışmalarına devam etti. Uysal, esnaf ziyaretlerinin ardından diğer partilerin seçim stantlarını da ziyaret etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmalarını Kütahya'da sürdürdü.

Uysal, kentteki programı kapsamında Saman Pazarı, Dönenler Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Partisinin Cumhuriyet Caddesi'ndeki seçim standına da ziyarette bulunan Uysal, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bu ülkede istiyoruz ki yıllarca emek vermiş ve emekli olmuş insanlarımız ne merde ne de namerde muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilsin. İstiyoruz ki gençlerimiz bu ülkede üretimin çarkları haline gelsin. Ama gelin görün ki bir tarafta pembe tablolar diğer yandan içimizi karartan tablolar. Seçimler milletin kendi kaderine el koyduğu günlerdir. Gün kendi kaderimize el koyacağımız gündür. Toplumun tüm kesimleri, sizler bu ülkenin ne kiracısısınız ne de misafirisiniz. Sizler bu ülkenin ev sahibisiniz. O açıdan uyanmak mecburiyetindeyiz."

Uysal, konuşmasının ardından diğer partilerin de seçim stantlarını ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Uysal'a ziyaretlerinde partisinin Kütahya İl Başkanı Hakkı Yağız ile Belediye Başkan adayı Servet Bilgin ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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