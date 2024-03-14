DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Kırkağaç'ta Halka Hitap Etti
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırkağaç ilçesinde halka hitap ederek seçim çalışmalarını anlattı ve Kırkağaç Belediye Başkan adayı İsmail Pala'ya destek istedi. Uysal, DP'nin Türkiye'yi güçlü bir merkez haline getireceğini ve dar gelirli ve emeklilerin sesi olacaklarını belirtti.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde halka hitap etti.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmasında seçim çalışmalarını anlatan Uysal, Kırkağaç Belediye Başkan adayı İsmail Pala'ya destek istedi.
Uysal, DP'nin Türkiye'yi büyük bir güç merkezi haline getireceğini, ülkeyi yarınlara güçlü şekilde taşıyacaklarını kaydetti.
Partisine verilecek desteğin kendilerine güç katacağını vurgulayan Uysal, özellikle dar gelirli ve emeklilerin sesi olacaklarını dile getirdi. ???????