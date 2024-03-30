Üye Girişi
Haberler

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal İscehisar'da mitinge katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mitinge katıldı.

Uysal, DP İscehisar Belediye Başkan adayı Osman Çelebi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, sayılı günlerin bittiğini ve yarının milletin kendi kaderine hükmedeceği bir gün olacağını söyledi.

Milletin 14 Mayıs 1950'den beri kendi kaderine hükmettiğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"O gün bu gündür üzerine gölgeler düşse de darbeler yapılsa da milletimiz her daim sağduyusuyla beraber kendi kaderini kendisi çizdi. İşte, yarın gerçekleştireceğimiz 31 Mart seçimleri de çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne milletimizin kendi geleceğini tayin edeceği bir gün olacaktır. Sizlerin de en kıymetli olduğu gündür."

İscehisar'daki seçimlerde de iddia ortaya koyduklarını belirten Uysal, yükü sırtlanan belediye başkan adayı Osman Çelebi ve DP kadrolarına teşekkür ederek destek istedi.

Mitingde konuşan Çelebi de katılımcılara projelerini anlattı.

Kaynak: AA / Politika

Gültekin Uysal Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hangi okulda oy kullanacağımı nasıl öğrenebilirim? Seçim günü hava nasıl olacak? 31 MART HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? 31 Mart Pazar günü oy verme saati kaç? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 31 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yaban Çiçekleri nerede çekiliyor? Yaban Çiçekleri dizisi hangi şehirde, semtte çekiliyor? Sandık görevlisi ücreti nereden alınır 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden ödeniyor? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ayın kaçında, hangi tarihte? Napoli - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Atalanta maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title