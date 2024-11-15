Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin." açıklamasının yankıları sürerken, MHP dikkat çeken bir paylaşım serisi başlattı. Aynı saatte paylaşılan videolardaki, "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır." ifadeleri dikkat çekti.

DÖRT PAYLAŞIMIN ARDINDAN MHP'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

MHP aynı saatte bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır" söz konusu vatandır ifadeleri yer aldı. Kamuoyu paylaşımların ne anlama geldiğini merak ederken, MHP sessizliğini koruyor. MHP'den şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

"TERÖR BİTSİN İSTİYORSAN..."

MHP'nin önceki paylaşımlarında, "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır söz konusu vatandır.", "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır söz konusu vatandır." ifadeleri yer almıştı.

"YALNIZ KALIRSINIZ BAZEN"

İlk paylaşım ise videolu olmuştu. MHP lideri Bahçeli'nin görüntülerine yer verilen videodaki, "Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi. Bozkurta ne düşerse hesapsız atılması. Aldırmadan güruhun artan uğultusuna. Sen, bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan. Görecekler. Millet nasıl toplanacak. Üç hilalin ardından. Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır." ifadeleri dikkat çekmişti.