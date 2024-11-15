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Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

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MHP, "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" paylaşımlarının dördüncüsünü yaptı. Aynı saatte yapılan son paylaşımda "kardeşlik" vurgusu ön plana çıkarken, MHP'den hala bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin." açıklamasının yankıları sürerken, MHP dikkat çeken bir paylaşım serisi başlattı. Aynı saatte paylaşılan videolardaki, "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır." ifadeleri dikkat çekti.

DÖRT PAYLAŞIMIN ARDINDAN MHP'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

MHP aynı saatte bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır" söz konusu vatandır ifadeleri yer aldı. Kamuoyu paylaşımların ne anlama geldiğini merak ederken, MHP sessizliğini koruyor. MHP'den şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Dördüncü, 'Vakit tamamdır' paylaşımını yapan MHP'den hala açıklama yok

"TERÖR BİTSİN İSTİYORSAN..."

MHP'nin önceki paylaşımlarında, "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır söz konusu vatandır.", "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır söz konusu vatandır." ifadeleri yer almıştı.

"YALNIZ KALIRSINIZ BAZEN"

İlk paylaşım ise videolu olmuştu. MHP lideri Bahçeli'nin görüntülerine yer verilen videodaki, "Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi. Bozkurta ne düşerse hesapsız atılması. Aldırmadan güruhun artan uğultusuna. Sen, bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan. Görecekler. Millet nasıl toplanacak. Üç hilalin ardından. Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır." ifadeleri dikkat çekmişti.

Dördüncü, 'Vakit tamamdır' paylaşımını yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde, dördüncü
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıDamla Sengul:

bunu CHP yapsa neler demiştiniz

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Haber YorumlarıKuscubasi:

Kendi kendilerine esrarengizlik yapıyorlar. Mahvettiniz. Şehitler sizden hesap soracak

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıSktgdn:

Doktor kendi haline bırakın dedi

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıvatandaş osman :

Allah Türk'ü ülkücülerden korusun

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıilker Akil:

Satılık partinin satılık lideri. Mafyacı hareket partisi.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

mafya vari paylaşım işte ne bekliyorsunuz

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıÖmer:

Doktor bahçelinin ilaçlarını kullanmadığından şüpheleniyor.

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Haber YorumlarıÖmer:

Bunlar ülkücü falan değil, mafyadır.

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Haber YorumlarıÖmer:

Kafa gelip gidiyor, noter huzurunda konuşması gerekiyor.

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Haber YorumlarıMuharrem Şahin:

Unutmuş adam

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