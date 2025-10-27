Haberler

Trump yeniden aday olacak mı? İşaret ettiği tek bir isim var

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 yılında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinde aday olmak isteyeceğini söyledi. Anketlerde iyi sonuçlar elde ettiğini belirten Trump, yerine aday gösterebileceği kişinin ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio olduğunu söyledi.

  • Donald Trump 2028 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olmak istediğini belirtti.
  • Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu potansiyel bir başkan adayı olarak işaret etti.
  • Trump, başkan yardımcısı adayı olma ihtimalini reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olma isteğini ifade etti.

TRUMP YENİDEN ADAY OLMAK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Japonya'ya giderken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelecek dönem başkanlık seçimlerine aday olma ihtimaline ilişkin Trump, "Bunu yapmayı çok isterim. Anketlerde en iyi sonuçlara sahibim" dedi.

MARCO RUBİO'YU İŞARET ETTİ

Trump, ABD anayasasına göre iki dönemle sınırlandırılmış başkanlık görevinin uzatılması konusunda 'yasal mücadele' verip vermeyeceği sorulduğunda ise bu konuyu henüz düşünmediğini bildirdi. Başkanlık seçiminde kendisi dışında aday olabilecek kişilere de değinen Trump, yönetiminde 'harika insanlar'ın bulunduğunu kaydetti. Gazeteciler isim vermesi için ısrar edince Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu göstererek, "Harika insanlarımız var; bunlara girmeme gerek yok. İçlerinden biri tam burada duruyor" ifadelerini kullandı.

Trump yeniden aday olacak mı? İşaret ettiği tek bir isim varABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Trump, yönetimde çeşitli iç ve ulusal güvenlik konularında önemli rol üstlenen başkan yardımcısı JD Vance'i de övdü. ABD Başkanı Trump, seçimlerde başkan yardımcısı adayı olma ihtimalini reddederek, "Evet bunu yapmama izin verilir. Bence bu, çok sevimli olurdu. Evet, bunu çok sevimli olduğu için reddederdim. Bence insanlar bundan hoşlanmazdı. Doğru olmazdı" diye konuştu.

