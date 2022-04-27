Doğu Perinçek'ten Osman Kavala hakkındaki karara tepki: Hadi gelin beni de alın gücünüz yetiyorsa

Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına verildi. Davada çıkan kararlara siyasi isimlerde tepkiler gelmeye devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gezi Parkı davasında çıkan karara tepki gösterdi ve hakkında müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'ya destek çıktı.

"HADİ GELİN BENİ DE ALIN GÜCÜNÜZ YETİYORSA"

Bir televizyon programında canlı yayına katılan Perinçek, Gezi'ye kendisinin de katıldığı söyleyerek Osman Kavala'nın hükümetin düşürülmesini istemediğini öne sürdü. Perinçek "Gezi direnişine biz de katıldık, Osman Kavala'lar hükümetin düşürülmesini istemiyor, biz düşmesini istiyorduk, hadi gelin beni de alın gücünüz yetiyorsa" dedi. Perinçek açıklamasının devamında da "Gezi eylemleri hükümete karşı bir protesto eylemleridir. Biz orda hükümet istifa dedik. Hatta Kavala'lar 'hükümet istifa' fikrine katılmıyorlardı" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET İSTİFA ET DEMEK SUÇ DEĞİL"

Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:"Gezi eylemlerinde biz de varız. Hadi güçleri yetiyorsa yakama yapışsınlar. Sizler onun başındaydınız biz hapishaneydik ama.. Gezi hükümete karşı protesto eylemleri. Biz orada 'hükümet istifa' dedik. Kavalalar istifa fikrine katılmıyorlardı. Hükümet istifa denilebilir… Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan olduğu dönemde BOP Eşbaşkanı olduğunu söylüyordu. Biz de ona istifa et diyorduk. BOP Eş Başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ya da başbakanı olamaz. Türkiye'nin Anayasası'nda BOP Eş Başkanlığı diye bir kurum yok. Amerika'nın kurumlarından biri. Dolayısıyla hükümete istifa et demek tek başına suç değil bugün de yapılıyor gene suç değil. Ama biz Soros Vakfı ilişkisine karşıyız. Türk milletine karşı tavırlar bunlar. Ama suç başka bir şey siyasi hata başka. Suç Ceza Kanunu'nda tanımlanan eylemi işlemektir. Dolayısıyla başka suç tanımlarının kanıtı olduğu denildiği vakit deliller arasında anlamı olabilir. Ama tek başına suç oluşturan eylemler değil."