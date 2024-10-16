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Doğru Yol Partisi'nde Yeni Başkan Murat Öztürk

Doğru Yol Partisi'nde Yeni Başkan Murat Öztürk
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Murat Öztürk, Doğru Yol Partisi Denizli İl Başkanlığı görevine atandı. Öztürk, partinin hedefleri doğrultusunda çalışacağını ve geçmişine bağlı kalacağını duyurdu.

Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanlığı'na Murat Öztürk atandı. Öztürk, göreve getirilmesiyle ilgili bir açıklama yaparak, partinin hedefleri doğrultusunda çalışacağını belirtti.

Yeni başkan yaptığı açıklamada, Doğru Yol Partisi'nin kurucusu merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in izinden gideceklerini vurguladı. Öztürk, "Bu onurlu görevi şahsıma tevdi eden Sayın Genel Başkanımıza ve parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öztürk, daha yaşanabilir bir Türkiye için hep birlikte çalışacaklarını dile getirerek, görevini en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçladığını söyledi. Partinin köklü geçmişine ve ilkelerine bağlı kalarak hareket edeceklerini belirtti.

Denizli DYP teşkilatında yeni dönemde hedeflerin daha güçlü bir Türkiye için yapılacak çalışmalar üzerine şekilleneceğini ifade eden Öztürk, teşkilatla uyum içinde ilerlemeyi planladıklarını belirtti.

Son olarak, Murat Öztürk açıklamasında, "Allah hakkımızda hayırlısını eylesin" diyerek görevdeki yeni sürecin hayırlı olmasını temenni etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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