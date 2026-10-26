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Doğan Bekin, Türkiye-Azerbaycan diyalog mekanizmasının harekete geçirilmesini istedi

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye ile Azerbaycan arasında diyalog mekanizmasının süratle harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bekin, olumlu mesajların iki ülkenin bir araya gelmesine sıcak bakmayanları rahatsız edeceğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin siyasi, tarihi ve jeopolitik boyutlarıyla değerlendirilmesi ve bu konuda güçlü mesajların verilmesi, iki ülke ilişkilerini yeniden güçlü hale getirmeye büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Bekin, Meclis'teki basın toplantısında, Türkiye ve Azerbaycan arasında olumlu iklimin korunmasında yetkililere görev düştüğünü belirtti.

İki ülke ilişkilerine yönelik verilecek olumlu mesajların, Türkiye ve Azerbaycan'ın bir araya gelmesine sıcak bakmayanları rahatsız edeceğine dikkati çeken Bekin, şunları kaydetti:

"Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebilecek gelişmelere karşı, Türkiye ve Azerbaycan'ın, kucaklayıcı, birleştirici ve yapıcı politikaları önceleyerek kuşatıcı küresel planları geri püskürtmeleri söz konusu olabilir. Bundan böyle, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren muhtemel sorunlara kalıcı çözümlerin bulunabilmesi amacıyla Türkiye'nin öncülüğünde iki ülke arasında diyalog mekanizmasının süratle harekete geçirilmesi bölgemizi oluşturan tüm unsurların yararına olacağı bir gerçek olsa gerek. Küresel güç odaklarının Türkiye ve Azerbaycan üzerinden bölge istikrarını bozmaya yönelik hamlelerinin palyatif çözümlü meydan okuma ile aşılması pek mümkün değildir. Bunun için karşı karşıya kalınan açmazlardan uzak durulması ve diyalog mekanizmasının harekete geçirilmesi gerektiği kanaatini taşıyoruz."

Doğan Bekin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne katılmasının önemli olduğunu da söyledi.

Kaynak: AA
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