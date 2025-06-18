Doğan Bekin: İsrail Orta Doğu için Tehlike

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in Orta Doğu'da bir tehdit olduğunu ve ABD'nin İran'a karşı aldığı tutumu eleştirdi. Bekin, Türkiye'nin güvenliğini korumak için önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in, Orta Doğu için tehlike ve tehdit olduğunu söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, İran'ı körfezdeki çıkarları için engel olarak gördüğünü kaydetti.

ABD ve İsrail'in, Türkiye gibi İran'ın da kendi silah sanayisini geliştirme çabasından çekindiğini ifade eden Bekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'e lojistik destek vererek İran'ı siyasi, ekonomik ve askeri yönden tamamen etkisiz hale getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

İsrail'in, Orta Doğu için tehlike ve tehdit olduğunu belirten Bekin, İsrail'in Türkiye'ye yönelik haddi aşan açıklamaları karşısında gerekli önlemlerin süratle alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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