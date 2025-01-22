Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan: Trump, 'Küresel sisteme barışı getiren lider' imajını kullanıyor
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Trump döneminin politikalarını Haberler.com'da değerlendirdi. Özcan, "Trump kendini 'Küresel sisteme barışı getiren lider' imajıyla çıkardı" dedi ve Filistin halkını etkileyen politikalara dikkat çekti.
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Trump döneminin küresel politikalarını değerlendiren Özcan, "Trump kabinesiyle birlikte anılacak" derken, Yahudi devletine olan desteğin devam edeceğini vurguladı.
"TRUMP KABİNESİYLE BİRLİKTE ANILACAK"
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Donald Trump döneminin politikalarını değerlendirerek, "Trump kabinesiyle birlikte anılacak" dedi. Özcan, bu dönemin küresel etkilerine dikkat çekti.
"TRUMP KENDİNİ 'KÜRESEL SİSTEME BARIŞI GETİREN LİDER' İMAJIYLA ÇIKARDI"
Trump'ın liderlik stratejisine değinen Özcan, "Trump kendini 'Küresel sisteme barışı getiren lider' imajıyla çıkardı" ifadesini kullandı. Özcan, bu yaklaşımın uluslararası dengelerdeki yansımalarını ele aldı.
"FİLİSTİN HALKININ ALEYHİNE POLİTİKALAR ORTAYA ÇIKARILACAK"
Filistin meselesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özcan, "Filistin halkının aleyhine bir şekilde buradaki politikalar ortaya çıkarılacak" dedi. Trump yönetiminin Ortadoğu'daki politikalarının etkileri üzerine yorumlarda bulundu.
"TRUMP DÖNEMİNDE YAHUDİ DEVLETİNE OLAN DESTEK DEVAM EDECEK"
Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Trump döneminde Yahudi devletine verilen desteğin devam edeceğini belirtti. Özcan, bu politikanın bölgesel dengelere olan etkisini vurguladı.