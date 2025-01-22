Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Yangın faciasında hayatını kaybeden THY çalışanı, alevlerin arasında annesini arayıp helallik almış

Alevlerin arasında kalan THY çalışanı annesini arayıp helallik istemiş
76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı

76 kişiye mezar olan otelden yapılan açıklamaya tepki yağıyor

Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan: Trump, 'Küresel sisteme barışı getiren lider' imajını kullanıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Trump döneminin politikalarını Haberler.com'da değerlendirdi. Özcan, "Trump kendini 'Küresel sisteme barışı getiren lider' imajıyla çıkardı" dedi ve Filistin halkını etkileyen politikalara dikkat çekti.

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Trump döneminin küresel politikalarını değerlendiren Özcan, "Trump kabinesiyle birlikte anılacak" derken, Yahudi devletine olan desteğin devam edeceğini vurguladı.

"TRUMP KABİNESİYLE BİRLİKTE ANILACAK"

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Donald Trump döneminin politikalarını değerlendirerek, "Trump kabinesiyle birlikte anılacak" dedi. Özcan, bu dönemin küresel etkilerine dikkat çekti.

"TRUMP KENDİNİ 'KÜRESEL SİSTEME BARIŞI GETİREN LİDER' İMAJIYLA ÇIKARDI"

Trump'ın liderlik stratejisine değinen Özcan, "Trump kendini 'Küresel sisteme barışı getiren lider' imajıyla çıkardı" ifadesini kullandı. Özcan, bu yaklaşımın uluslararası dengelerdeki yansımalarını ele aldı.

Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan: Trump, 'Küresel sisteme barışı getiren lider' imajını kullanıyor

"FİLİSTİN HALKININ ALEYHİNE POLİTİKALAR ORTAYA ÇIKARILACAK"

Filistin meselesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özcan, "Filistin halkının aleyhine bir şekilde buradaki politikalar ortaya çıkarılacak" dedi. Trump yönetiminin Ortadoğu'daki politikalarının etkileri üzerine yorumlarda bulundu.

"TRUMP DÖNEMİNDE YAHUDİ DEVLETİNE OLAN DESTEK DEVAM EDECEK"

Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Trump döneminde Yahudi devletine verilen desteğin devam edeceğini belirtti. Özcan, bu politikanın bölgesel dengelere olan etkisini vurguladı.

Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan: Trump, 'Küresel sisteme barışı getiren lider' imajını kullanıyor
Haberler.com / Melis Yaşar - Politika
img

Aziz Yıldırım'dan Mesut'a 9 milyonluk sürpriz
img

Yitip giden 76 can Defne'yi isyan ettirdi: Bu ülkenin...
img

Kırmızı et diye sattıkları ürün bakın ne çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
Trump ekonomik savaşta ilk hamleyi yaptı

Trump savaşta ilk hamleyi yaptı
Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti

Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti
Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.