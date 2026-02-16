Doç. Dr. Akıncı: 'Türkiye, bölgemizde bir savaş istemiyor'

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Berat Akıncı, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlikte Türkiye'nin kilit bir noktada olduğunu belirterek, " Türkiye'nin temel duruşu çok net. Türkiye, bölgemizde bir savaş istemiyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında son dönemde gerilimler arttı. ABD, İran ile müzakere süreci devam etmesine rağmen Orta Doğu'da yoğun deniz ve hava gücü konuşlandırarak bölgedeki askeri varlığını artırmaya devam ediyor. Son sevkiyatlarla ABD'nin bölgedeki deniz, hava ve savunma kapasitesi belirgin şekilde genişledi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"ABD, diplomasiyi ve masayı da ihmal etmiyor"

ABD ile İran arasında son dönemde artan gerilime dikkat çeken Akıncı, "Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'da İsrail'i rahatsız edecek pozisyonda kimsenin olmasını istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri, bu işi güç kullanarak çözmek istiyor ancak gücünü kullanırken diplomasiyi, masayı da ihmal etmiyor. ABD'nin Orta Doğu'da barışı ve refahı getirmeyi önceleyen bir süreciyle karşı karşıyayız. ABD, özellikle Donald Trump yönetimiyle birlikte bu tür hamleleri gücünü göstererek yaptırma arayışında" ifadelerini kullandı.

"Trump, ABD'nin gücünü baskı aracı olarak kullanıyor"

Akıncı, özellikle Donald Trump yönetimiyle birlikte ABD'nin gücünü daha fazla baskı aracı olarak kullandığını belirterek, "Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü baskı aracı olarak kullanıyor. Venezuela'da bunu gördük, şu anda da bunun başka bir türevini İran'da da görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Basra Körfezi'ne bir üs kurmuş vaziyette. Savaş uçakları, uçak gemileriyle İran'a gözdağı veriyor. Özellikle bu bölgedeki bölge ülkeleri İran'ın güç kullanarak dize getirilme ve rejim değişikliği yapılmasına çok sıcak bakmıyor" diye konuştu.

" Türkiye, bölgede savaş istemiyor"

Türkiye'nin bölgede savaş istemediğini de anlatan Doç. Dr. Berat Akıncı, daha sonra şunları söyledi:

"Başta Türkiye olmak üzere hiçbir ülke bölgemizde savaş olmasını istemiyor. Dolayısıyla Türkiye bu noktada tekrar masaya oturtulma, diplomasinin çalıştırılması ve sorunların çözülmesinde bir arabulucu noktasında. Türkiye'nin temel tezlerinin dikkatlice takip edilmesi gerekiyor. Bölge ülkelerinin ve İran'ın da Türkiye'den yükselen sese kulak vermesi gerekiyor. Türkiye bu bölgede denge, kilit noktada. Türkiye'nin temel duruşu çok net. Türkiye, bölgemizde bir savaş istemiyor. Bu işlerin masada çözülebileceğini biliyor ve diplomasinin sesinin, silahların sesinden daha güçlü olduğunu biliyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne aslında siz bu bölgede barışı sağlamak istiyorsanız, İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarına da karşı çıkması gerektiğini söylüyor." - ADANA