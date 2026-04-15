Haberler

DMM'den Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili dezenformasyon uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki olaylarla ilgili asılsız iddiaların toplumsal huzuru hedef aldığını ve bu tür bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan alınması gerektiğini açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan; 'Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı' ve 'Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar, yalnızca birer bilgi kirliliği değil; toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kaos ortamı oluşturmayı, devlet kurumlarımızı hedef göstermeyi ve milletimizin devletine olan güven bağını zedelemeyi amaçlayan açık birer algı operasyonudur. Toplumsal huzurumuzu ve kamu düzenini hedef alarak kasıtlı biçimde gerçek dışı bilgi yayan, dezenformasyon aracılığıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu odaklara yönelik gerekli adli süreçler titizlikle ve ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun her türlü provokatif girişime karşı yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

