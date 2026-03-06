Haberler

DMM'den "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberine yalanlama

Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istediği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. MİT'in uluslararası istihbaratla etkin iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı bir haber ajansında yayımlanan " Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan 'Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye'nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin bir iş birliği içindedir. Son dönemde Suriye makamları ile birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlar da bu iş birliğinin en güncel örneklerindendir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT'in MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir. Kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

