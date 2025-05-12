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DMM'den PKK İddialarına Yanıt: Dezenformasyon Açıklaması

DMM'den PKK İddialarına Yanıt: Dezenformasyon Açıklaması
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, PKK'nın silah bırakma kararının ardından yapılacak değişikliklerle ilgili iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve devlet yönetiminin süreç yönetiminde herhangi bir pazarlık yapmayacağını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü Pkk'nın silah bırakma ve fesih kararıyla ilgili, "Bu karar sonrası anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı' iddiası dezenformasyondur. Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, 'Bu karar sonrası anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı' iddiası dezenformasyondur. Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir. Türkiye'nin gündeminde olan anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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