Diyarbakır'da terör örgütüne katılan çocuğunu arayan ailelerin nöbeti devam ediyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oğlunun terör örgütüne katıldığını iddia eden bir aile, çocuğunu bulmak için HDP önündeki evlat nöbetine katıldı. Aile, çocuğunun geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 gün önce oğlunun kandırılarak terör örgütü PKK'ya katıldığını iddia eden Ayhan ve Hatice Aksoy çifti, gözyaşları içinde evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını öğrenen baba ile oğlu HDP önündeki evlat nöbetine katılarak, eyleme destek vermişti.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi HDP il binasının önünde kararlılıkla devam ediyor. Bin 545 gündür süren HDP önündeki evlat mücadelesine 3 gün önce katılan Ayhan ve Hatice Aksoy çifti, Ergani ilçesinden gelerek 9 gün önce kaybolan çocuğu Erhan için nöbetini sürdürüyor.

Ergani ilçesi Elmalı mezrasında ikamet eden baba Ayhan Aksoy, oğlu Erhan'ın dedesini aradığında "Ben Suriye'deyim" demesiyle PKK'lılar tarafından kaçırıldığını öğrendi.

9 gündür Erhan'ın herhangi bir izine rastlamadıklarını belirten Aksoy, "Ergani ilçesi Elmalı mezrasından HDP önündeki evlat nöbetine geldim. Oğlum 16 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldı. Oğlumla birlikte hayvancılık işiyle uğraşıyorduk. Kasım ayının 15'inde sabah kalktığımızda çocuğumuzun evde olmadığını fark ettik. İlçeye gittim arkadaşlarına söyledim oğlumun nerede olduğunu ama hiçbir yerde bulamadım. Daha sonra dedesi oğluma telefon açtı kendisi Suriye'de olduğunu söyledi. Oğlum PKK'nın yanında olduğunu söyledi. 9 gündür oğlumu hiçbir izine ulaşamadık. Çocuğumuzdan tek isteğimiz bize haber vermesidir. Evladım ölü mü, sağ mı? Bilmiyoruz" dedi.

"Oğlumun terör örgütüyle bir bağlantısına hiç rastlamadık"

Evladının telefon üzerinden kandırıldığını düşünen Aksoy, "Oğlumun daha önce terör örgütüyle bir bağlantısına hiç rastlamadık. Evladım okulu terk ettikten sonra sadece hayvan işiyle uğraşıyordu. Her sabah hayvanları otlatıp eve gelirdi. Ne olduysa telefonla oldu. Oğlumun gelmesini istiyorum. Oğlumu kandırdılar. Oğlum gel, devletimize teslim ol" diye konuştu.

"Ben oğlumu yıllarca bekleyemem"

Oğluna gözyaşı içinde 'teslim ol' çağrısında bulunan anne Hatice Aksoy ise şunları kaydetti:

"Erhan, oğlum neredesin? Artık evine dön. Senin derdinden ölmek üzereyim. Onlar seni kandırdı. Erhan, devletimize teslim ol. Herhangi bir suçun yok. Bundan dolayı devletimiz sana bir şey yapmayacak. Oğlum, seni HDP il binasının önünde bekliyorum. Oğlumun fıtık hastalığı vardı. Evladım bir yere takılmıyordu. Oğlum ben seni yıllarca bekleyemem." - DİYARBAKIR