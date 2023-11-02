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Diyarbakır'da Siber Suç Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 69 iş yeri ve internet cafe denetlendi. 858 dijital materyal incelenmesi sonucunda 16 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, 6 etkinlik-seminer ile 705 kişiye güvenli internet kullanımı ve sosyal ağlar konusunda bilgilendirme yapıldı.