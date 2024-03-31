Diyarbakır'da Seyyar Sandık Uygulamasıyla Engelli Seçmenler Oy Kullandı

Diyarbakır'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.

İl Seçim kurullarınca yürütülen çalışmada görevliler, yatağa bağımlı olduğunu ileten seçmenlerin evine sandık götürüyor.

Diyarbakır'da görevliler, hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyen seçmenlerin evine sandık ulaştırdı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde ikamet eden ve yatağa bağımlı 80 yaşındaki Mehmet Şah ile 71 yaşındaki Gülsime Tanrıverdi evine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı. - DİYARBAKIR