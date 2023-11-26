Diyarbakır'da Polis Servis Aracına Bombalı Saldırıda 3 Kişi Tutuklandı

Olay, 16 Aralık 2022'de Diyarbakır- Mardin kara yolunda meydana geldi. Canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçişi sırasında, yol kenarına daha önceden park edilen bombalı aracın patlatılması sonucu 8 polis memuru ve 1 vatandaş hafif yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, terör saldırısının kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olayın faili olduğu tespit edilen N.D., M. D., F.D., U. A., D. S., Z. A., ve Ö. A., isimli şüphelilere yönelik 22 Kasım'da operasyon düzenlendi. İkametlerinde yapılan aramalarda 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden D.S., ise gözaltına alındığı İstanbul'da, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.D., F.D. ve Z. A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.D., U.A. ve Ö.A., tutuklanarak Diyarbakır 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika