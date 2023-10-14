Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 637 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 637 kilogram toz esrar ve 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kayacık ve Kutlu mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 ayrı noktada 637 kilogram toz esrar ile 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri serbest bırakıldı.