Diyarbakır'da Asayiş Operasyonlarında 138 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da ağustos ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 2 bin 473 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlarla birlikte 138 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da ağustos ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 2 bin 473 şüpheliden 138'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos'ta 3 bin 341 asayiş operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 183 tabanca, 24 av tüfeği, uzun namlulu tüfek, 25 kurusıkı ve 1778 fişek ele geçirildi, 2 bin 473 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 138'i tutuklandı, 72'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.