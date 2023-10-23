Diyarbakır Bismil'de Huzur Uygulaması: 35 Şahıstan 9'u Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamaları sonucunda 35 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 9'u tutuklandı. Uygulamalar sırasında uyuşturucu ve silah gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hafta boyunca sürdürülen "huzur" uygulamaları çerçevesinde, hakkında işlem başlatılan 35 şahsın 9'u tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde hafta boyunca sürdürülen denetimler sonucunda haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan, aralarında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da yer aldığı 5 aranan şahıs yakalandı.

Denetimler sırasında 1 gram metamfetamin, 137.68 gram kubar esrar, 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı motosiklet, 7 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 2421 Sayılı Kanunun 13. maddesine muhalefetten 6 kişiye toplamda 17 bin 184 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayı'na sevk edilen 35 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Huzur uygulamaları kapsamında denetlenen bin 845 aracın 233'üne ise farklı madde ihlallerinden toplamda 292 bin 725 TL tutarında trafik cezası uygulandı. - DİYARBAKIR