Diyarbakır anneleri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia ederek evlat mücadelesi veriyor. Ailelerin HDP önündeki çadırda oturma eylemi 533 gündür devam ediyor.

Diyarbakır Anneleri, Çocuklarının Terör Örgütü PKK Tarafından Kaçırıldığını İddia Ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi sürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP önündeki çadırda oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 533 gündür aralıksız devam ediyor. Kızı Fadime'nin üniversite okurken iki arkadaşı tarafında kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Hatice Levent, kızına dönmesi için çağrıda bulundu.

Kızına dönmesi için çağrıda bulunan Levent, "Fadimem için buradayım. Kızımı üniversite ikiyi okurken Bitlis'ten götürdüler. İki arkadaşı bahane oldu. İnşallah yerleri yurtları olmaz. Benim kızımı götürdüler o mağaralara mahkum ettiler. Ben yavrumu çok özledim. Kızım hani okuyup bana bakacaktın. Senin elin kalem tutuyordu bırak o mağaraları silahları. Ne olursun dön gel" dedi.

Oğlu Sedat'ın belediyede staj görürken kaçırdıklarını öne süren Aydın Dağtekin, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlu Sedat içi Siirt'ten geldiğini belirten Dağtekin, "Oğlum üniversitede bilgisayar bölümünü okuyordu, Türkiye 1'incisiydi. Belediyede staj görüyordu kaçırdılar oğlumu. Oğlum gel polisimize, askerimize 'teslim ol'. Ceza hiçbir şey yok gel" diye konuştu. - DİYARBAKIR