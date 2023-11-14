Diyarbakır Anneleri: Çocuklarımızı geri istiyoruz

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır anneleri, evlat mücadelesine devam ediyor. Ailelerin çadırda oturma eylemi 1534. gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP önündeki çadırda oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 534'üncü gününde de aralıksız sürüyor. Evladı Cahit'in 2015 yılında Lice ilçesinden kaçırıldığını iddia eden İhsan Bayrak, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlunun yüzünü en son 10 yıl önce gördüğün belirten Bayrak, "Oğlum ne olursa olsun gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz çok güçlü bir devlettir. Gittiğin yerin sonu yok. Ben senin yüzünü en son 10 yıl önce gördüm. Bizim topraklarımız kanla kazanılmış, bazı ülkelerin oyuncağı olma. Gel teslim ol oğlum. 2015 yılında haberimiz yoktu Lice ilçesinden katılım sağlamış" dedi. - DİYARBAKIR