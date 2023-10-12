Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı ziyaret etti. Erbaş, Baş'a başarılar diledi ve üniversite yerleşkesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'a ziyarette bulundu. Erbaş, 1 Ağustos'ta göreve başlayan Baş'a başarılar diledi. Erbaş, daha sonra üniversite yerleşkesi içerisinde yer alan Diyanet Genç Ofis'te öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Erbaş, daha sonra üniversiteden ayrıldı.