Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, elinde kılıçla Filistin için hutbe okudu

İsrail'in Filistin'e saldırıları devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Cuma namazı hutbesini Filistin için okudu. Elinde kılıçla minbere çıkan Erbaş, mazlumun yanında durma çağrısı yaptı. Erbaş'ın kılıçla hutbe okumasının ise sembolik bir anlamı var.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldırdı. Erbaş, hutbeyi okumak için minbere elinde kılıç ile çıktı. İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları konu alan "Rahmet ve Sekinet Müjdesi: İnşirah Suresi" başlıklı Cuma hutbesini okuyan Erbaş'ın kılıç tutması; fetih ve düşmana korku, dosta güven verme anlamına geliyor.

"HER SIKINTININ ARDINDAN MUTLAKA FERAHLIK GELECEKTİR"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizler inanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç, her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka gelecektir. Zira Cenab-ı Hak, peygamberleri ve inananları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları, zalimlerin ve düşmanların insafına asla terk etmemiştir. Hz. Nuh'u tufanın helakinden, Hz. İbrahim'i Nemrut'un ateşinden, Hz. Musa'yı Firavun'un zulmünden, Hz. Yusuf'u zindanın karanlığından kurtarmıştır. ve nihayet, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i inkarcıların türlü eza ve cefasından felaha çıkarmış, ona nice fetih kapıları açmıştır" diye konuştu.

"MAZLUMUN IRKINA, DİNİNE BAKILMAZ"

İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden birinin Gazze'de yaşandığını söyleyen Erbaş, "Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor. Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Zalim Müslüman mazlum gayri müslim olsa bile bizim inancımız dinine ırkına bakmadan zalime karşı mazlumun hakkını korumayı, onun yanında yer almayı emreder. Gayrimüslim mazlumun hakkını zalim Müslümana karşı korur" dedi.

Tüm insanlığa seslenen Erbaş, "Buradan, mazlumların hamisi Fatih Sultan Mehmet'in bize emaneti Ayasofya minberinden Tüm insanlığa sesleniyorum ve herkesi zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyorum. Unutmayın, tarihten ders alın. Zulümle abad olanın sonu berbat olur" dedi.

HUTBEDE KILIÇ TUTMAK NE ANLAMA GELİYOR?

İmam Kenan Yılmaz, hutbede kılıç tutmanın anlamını şu şekilde açıklıyor: "Kılıç İslam'ı temsil etmektedir, Hazreti Peygamberimizin hutbe okuma şeklinin devamıdır. Ecdadımız bir yeri fetih ettikten sonra fethin sembolü olarak inşa etmiş oldukları camilerde bu geleneği devam ettirmek suretiyle hem dosta güven düşmana korku hem de orada hutbeyi gerçekleştiren imamın söylediği her sözün İslam adına söylenmiş sözler olduğunu vurgulamış oranın artık bir İslam beldesi olduğu vurgulanması şeklinde kılıçla hutbe okuma geleneği o günden bu güne devam etmiştir"