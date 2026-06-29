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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki helikopter kazasına ilişkin taziye mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde 28 Haziran'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, tarafından 28 Haziran'da Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde meydana gelen helikopter kazasına ilişkin taziye mesajı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, " Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde 28 Haziran'da meydana gelen helikopter kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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