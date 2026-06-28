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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir"

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasını, kendi suçlarını örtbas etme girişimi olarak nitelendirdi ve Netanyahu hükümetini Filistin'de işlenen suçlardan dolayı hesap vermeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail hükümetinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasına ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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