Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün açıkladığı istişari görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmesi ve yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiğini kaydetti.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NIN İSRAİL KARARI

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı. UAD, Lahey'deki oturumda İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda olduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koydu. UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" dile getirdi.