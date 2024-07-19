Üye Girişi
Haberler

Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'le ilgili kararı sonrası açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmesi ve yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün açıkladığı istişari görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmesi ve yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiğini kaydetti.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NIN İSRAİL KARARI

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı. UAD, Lahey'deki oturumda İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda olduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koydu. UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Filistin İsrail Dış Politika Uluslararası İlişkiler Hukuk Politika Güncel Haberler

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı

Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı

 Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı

Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı

Bakmadan Geçme

Türkiye İspanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Türkiye İspanya U19 maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 19 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Efsane Milan kadrosu! Efsane Milan kadrosunda kimler var, hangi yıl, neden efsane oldular? Marmara'da deprem mi oldu? Marmara'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Sevgiliye uzun günaydın mesajı 2024! Erkek sevgiliye ve kız sevgiliye gönderilebilecek en güzel romantik günaydın mesajları! Türkiye İspanya U19 maçı CANLI izle! (HD) 19 Temmuz Türkiye İspanya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Galatasaray'dan ayrılacak mı, nereye gidecek? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 19 Temmuz bugünkü günün maçları 19-20 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 19-20 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Avcılar, Esenler 19-20 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Çiğli 19-20 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nizip, Nurdağı 19-20 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? İmamoğlu, Karataş, Karaisalı 19-20 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ilgın, Kulu, Karapınar 19-20 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi!
Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title