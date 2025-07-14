Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki Şiddet Olaylarına İlişkin Açıklama Yaptı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyindeki şiddet olaylarının sona ermesi için Suriye Hükümetiyle diyalog yoluyla yerel düzeyde çözüm beklediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye Hükümeti tarafından en kısa sürede sona erdirilmesini umuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Suriye'nin güneyinde meydana gelen şiddet olaylarının, Suriye Hükümeti tarafından yerel düzeyde diyalog yoluyla en kısa sürede sona erdirilmesini ve güvenliğin tesis edilmesini umuyoruz. Bu süreçte Suriye'nin egemenliğine ve birliğine öncelik verilmelidir. Türkiye, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi paydaşlarıyla birlikte, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesine ve uzlaşı çabalarına desteğini sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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