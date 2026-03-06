Dışişleri: Saldırıların hedefi olan ülkelerde vatandaşlarımızın durumu izleniyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bölgemizdeki saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizdeki saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Temsilciliklerimizin acil durum hatları ve bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün'den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Bahreyn, Katar ve Kuveyt'ten ülkemize hava yoluyla doğrudan ulaşım imkanı halen bulunmamakta, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise ülkemize istisnai olarak, nadiren uçuş gerçekleştirilmektedir. Anılan 4 ülkedeki vatandaşlarımızın kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman'a intikali için otobüs seferleri düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bilahare bu iki ülkeden hava yoluyla Türkiye'ye dönüşleri mümkün olabilecektir. Otobüs seferlerinin başlatılması yerel makamların iznine tabidir. Koşullar anlık olarak değiştiğinden, vatandaşlarımızın ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı