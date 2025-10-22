Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı Açıklaması

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yükümlülükleri hakkında yaptığı istişari görüşü değerlendirdi. Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri ve Filistin halkına karşı işlediği suçlar vurgulandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bugün (22 Ekim) açıkladığı 'BM, Diğer Uluslararası Teşkilatlar ve Üçüncü Devletlerin İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki ve Bununla Bağlantılı Mevcudiyet ve Faaliyetleri Bağlamında İsrail'in Yükümlülükleri' hakkındaki istişari görüşü, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarında, uluslararası taahhütlerinin hilafına işlediği hukuk ihlallerini açıkça ortaya koymaktadır" denildi.

