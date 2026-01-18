Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "Suriye'de Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın açıkladığı Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde istikrar için önemli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz. Anlaşmanın Suriye halkının yanı sıra başta Suriye'nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönem, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçmektedir. Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz. Türkiye, Suriye Hükümeti'nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabaları ile ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir" denildi. - ANKARA

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
