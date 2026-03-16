Dışişleri'nden 'Kırım'ın ilhakının 12'nci yılı' açıklaması

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının 12. yıl dönümünde uluslararası hukuka aykırı durumu tanımadıklarını ve Ukrayna'nın bağımsızlığına destek verdiklerini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı ilhakının 12'nci yıl dönümüne ilişkin açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni gayrimeşru bir referandumun neticesinde ilhakının 12'nci yıl dönümünde, uluslararası hukuka aykırı bu fiili durumu tanımadığımızı bir kere daha teyit ediyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteği devam eden ülkemiz, Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere Yarımada'daki gelişmeleri yakından takip ederek gündemde tutmayı sürdürecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

İran'dan intikam saldırısı! Gece vuruldu, saatlerdir yanıyor
Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı

Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapanın cebi yanacak
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

İran'dan intikam saldırısı! Gece vuruldu, saatlerdir yanıyor
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Kim: Trump'ın akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak

Trump'a "füze"yi bu kez Kim attı