Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük Açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kerkük'te belediyeye Türkmen olmayan müdür atanması ile ilgili, "Türkmen soydaşlarımızın Irak siyaset ve devlet yapısı içerisinde layıkıyla temsil edilmeleri temel beklentimizdir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkmen soydaşlarımızın Irak siyaset ve devlet yapısı içerisinde layıkıyla temsil edilmeleri temel beklentimizdir. Bu husus bilhassa Kerkük'te, Vilayet Meclisi başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında yapılacak atama ve görevlendirmeler bağlamında önem taşımaktadır. Türkmen nüfusun yoğun olduğu Kerkük'ün Altunköprü Belediyesi'ne, Türkmen olmayan bir müdür atanması haklı olarak Türkmen toplumu nezdinde rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Sahip olduğu etnik ve dini çeşitlilikle Irak'ın küçük bir modelini teşkil eden Kerkük'ün huzur ve istikrarı, esasen tüm Irak'ın huzur ve istikrarı açısından kilit önemdedir. Bu bağlamda, Kerkük'teki gelişmeler ülkemiz tarafından yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir" dedi.