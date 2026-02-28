Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından uluslararası hukuk çerçevesinde masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden duyduğu kaygıyı dile getirerek tarafları saldırılara son vermeye davet etti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve devam eden gelişmelere ilişkin, "Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir. Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır. İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - ANKARA

