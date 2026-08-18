Türkiye'den İsrail'in Suriye Saldırısına Sert Kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına ilişkin, "Suriye'nin İdlip şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne bugün sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin İdlip şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne bugün sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail, Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir. İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı