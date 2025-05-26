Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik Provokatif Eylemlerine Kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik Provokatif Eylemlerine Kınama
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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli hükümet üyelerinin Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği baskınları ve aşırılık yanlısı yerleşimcilerin provokatif eylemlerini kınadı. Açıklamada, bu tür eylemlerin işgalci devletin politikalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün (26 Mayıs) İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz. Bu tür eylemler, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür. Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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