Dışişleri Bakanlığından İslamofobiyle Mücadele Günü mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Christchurch cami saldırılarının yıl dönümünde hayatını kaybeden 51 kişiyi andı.

Dışişleri Bakanlığı, İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Christchurch cami saldırılarının yedinci yıl dönümünde saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişinin saygıyla anıldığı belirtilerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi.

Açıklamada, dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanları hedef alan hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddet olaylarına dikkat çekilerek, bu tür eylemlere karşı uluslararası toplumun ortak ve güçlü bir duruş sergilemesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Aynı zamanda 15 Mart'ın İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü olarak insan onuruna karşı işlenen her türlü suçla mücadelede ortak sorumluluğu hatırlattığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamayı sürdüreceği kaydedildi. - ANKARA

