Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Bölgedeki süreç yakından takip ediliyor"

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Türkiye vatandaşlarının güvenliği için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi. Konsolosluklar 7/24 hizmet vermekte ve bölgedeki uçuşlar iptal edilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından, "Bölgemizdeki son gelişmeler kapsamında vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki son gelişmeler kapsamında, vatandaşların güvenliğine yönelik tüm hazırlıkların tamamlanarak süreç yakından takip edildiğini kaydetti. Bölgedeki tüm Büyükelçiliklerin ve Başkonsoloslukların tam kadro görev başında olduğu ve çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlık kaynakları, "7 gün 24 saat hizmet veren Dışişleri Konsolosluk Çağrı Merkezi (00 90 312 292 29 29), vatandaşlarımızdan gelen başvuruları yanıtlamakta, ihtiyaç duyulan yönlendirmeleri yapmakta ve acil durumlarda hızlı koordinasyon sağlamaktadır. Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir. İran'la olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır. Risk değerlendirmeleri belli aralıklarla güncellenmekte ve ilgili kurumlarımız ve yerel makamlarla koordinasyon halinde gerekli tedbirler devreye alınmaktadır. Güncel duruma ilişkin duyurular dış misyonlarımız tarafından düzenli olarak paylaşılmakta olup vatandaşlarımızın bulundukları bölgelerdeki güvenlik koşullarına dair bilgilendirmelerimiz devam edecektir" açıklamasını yaptı. - ANKARA

