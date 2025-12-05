Dışişleri Bakanlığı Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutladı: 'Misafirperverlik ve dostluk sembolü'

Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Dünya Türk Kahvesi Günü'nü sosyal medyada kutlayarak Türk kahvesinin misafirperverlik ve dostluk sembolü olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Dünya Türk Kahvesi Günü'nü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Mesajda Türk kahvesinin "misafirperverlik ve dostluk sembolü" olduğu hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Misafirperverlik ve dostluk sembolü, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
