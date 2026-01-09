Haberler

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: "Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz"

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde kapatılan Türk azınlığı ilkokuluna yapılan saldırıyı kınadı ve olayın aydınlatılmasını talep etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı Trakya'da bulunan bir Türk azınlık ilkokulunun tahrip edilmesi hakkında açıklama yaptı. Dışişleri Sözcüsü Keçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Karacaoğlan köyünde bulunan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz. Saldırının sorumlusu kim olursa olsun, olayın aydınlatılmasını, faillerin ivedilikle tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını Yunan makamlarından bekliyoruz. Karacaoğlan'da yaşayan soydaşlarımızın üzüntülerini paylaşıyor; Türkiye olarak, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınmış hak ve menfaatlerinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
