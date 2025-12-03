Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Barzani Karargahı Sözcülüğü adına yapılan açıklamaya kınama

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Barzani Karargahı Sözcülüğü'nün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamasını kabul edilemez buldu ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Dışişleri Bakanlığı Barzani Karargahı Sözcülüğü adına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Barzani Karargahı Sözcülüğü adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir. KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
