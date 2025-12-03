Dışişleri Bakanlığı'ndan Barzani Karargahı Sözcülüğü adına yapılan açıklamaya kınama

Dışişleri Bakanlığı Barzani Karargahı Sözcülüğü adına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Barzani Karargahı Sözcülüğü adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir. KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA