Dışişleri Bakanlığı'nda Kritik Toplantı Yapıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısı üzerine bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldiler. Saat 14.30'da başlayan toplantıda İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları ele alınıyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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