Türkiye, İran Büyükelçisi'ni Füze Olayı İçin Dışişleri'ne Çağırdı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'na çağırılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah'a İran'dan ateşlenerek Türkiye hava sahasına giren ve Hatay'a düşürülen füze için 'tepki ve endişeler' iletildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran'dan ateşlenerek Türkiye hava sahasına giren bir füzenin Hatay'da düşürülmesi üzerine İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Habibullah'a yaşanan hadiseyle ilgili 'tepki ve endişeler' iletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı