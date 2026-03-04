Haberler

Türkiye, İran Büyükelçisi'ni Füze Olayı İçin Dışişleri'ne Çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah'ı, İran'dan ateşlenerek Türkiye hava sahasına giren füze nedeniyle çağırdı. Hatay'a düşen füze sonrası iletilen tepki ve endişeler, bölgedeki güvenlik durumunu vurguluyor. Bakanlık kaynaklarına göre, bu olaya dair diplomatik adımlar atılarak iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir gerginlik yaşanabilir.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'na çağırılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah'a İran'dan ateşlenerek Türkiye hava sahasına giren ve Hatay'a düşürülen füze için 'tepki ve endişeler' iletildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran'dan ateşlenerek Türkiye hava sahasına giren bir füzenin Hatay'da düşürülmesi üzerine İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Habibullah'a yaşanan hadiseyle ilgili 'tepki ve endişeler' iletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı

Komşu ülke karanlığa gömüldü
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı