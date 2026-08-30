Haberler

Mekke Savunma Anlaşması İlk Toplantısı İstanbul'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ilk toplantısının 31 Ağustos’ta İstanbul’da yapılacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısının 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla 31 Ağustos tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
13 katlı plaza küle döndü! Nargile kömürü neden olmuş

13 katlı plaza küle döndü! Bakın yangına ne sebep olmuş
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

Törende protokol krizi: Başkan ile Protokol Müdürü birbirine girdi!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edildi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi

Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar...
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı