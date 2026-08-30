Mekke Savunma Anlaşması İlk Toplantısı İstanbul'da

Dışişleri Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısının 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla 31 Ağustos tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı