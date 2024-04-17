Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı
Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde ülkenin bazı vilayetleri için seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlık, yaptığı açıklamada "Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail- Filistin arasında yaşanan son gelişmeler neticesinde Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarına Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Türk vatandaşları için Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel şehirlerine seyahat uyarısı yaptı.
BAKANLIKTAN UYARI GELDİ: ZORUNLU OLMADIKÇA GİTMEYİN
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır. Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir. '+961 3 944 904 / +961 70 622 012.'" denildi.