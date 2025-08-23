Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız...
Dışişleri Bakanlığı : " İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika