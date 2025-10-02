Dışişleri Bakanlığı, İsrail Güçleri Tarafından Alıkonulan Türk Vatandaşlarının Durumunu Takip Ediyor

Haberler

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunu yakından izliyor. Gerekli girişimler yapılıyor ve serbest bırakılmaları bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumlarının yakından takip edildiğini, gerekli tüm girişimlerin yapıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumlarının yakından takip edildiği ve gerekli tüm girişimlerin yapılmakta olduğunu belirtildi.

İsrail'deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, Türk vatandaşlarının önümüzdeki günlerde serbest bırakılmalarının beklendiği belirtilirken, vatandaşların bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbirin alınmasının sağlandığı kaydedildi. - ANKARA

