Dışişleri Bakanlığı: "Musul Başkonsolosluğumuza Sabah Saatlerinde Bir Saldırı Gerçekleşmiştir" - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: "Musul Başkonsolosluğumuza Sabah Saatlerinde Bir Saldırı Gerçekleşmiştir"

Dışişleri Bakanlığı: 'Musul Başkonsolosluğumuza Sabah Saatlerinde Bir Saldırı Gerçekleşmiştir'

Dışişleri Bakanlığı, Musul Başkonsolosluğu’na bu sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Musul Başkonsolosluğu'na bu sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile Irak'ta Musul Başkonsolosluğu'na bu sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini bildirdi.

"BMGK TOPLANTISI SIRASINDA GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI DA VAHİM VE DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR"

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür.

Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

ANKA / Politika

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