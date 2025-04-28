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Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan ile ilgili iddiaları yalanladı

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan ile ilgili iddiaları yalanladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hakan Fidan'ın Hamas'ı ateşkes konusunda zorladığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı' iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail basınında yer alan, 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı' iddiası doğru değildir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı Gazze'deki ateşkes için taviz vermesi konusunda zorlaması söz konusu değildir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Başkenti Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle bir araya gelmiş, Gazze'de barışın tesisi için Türkiye'nin uluslararası platformlardaki çalışmalarının ve ikili düzeydeki çabalarının devam ettiğini söylemiştir. Hamas heyeti de kalıcı ateşkes için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, son dönemde yapılan görüşmelerle ilgili bilgi aktarmıştır. Görüşmede, İsrail'in insani yardımların bölgeye girişini yaklaşık iki aydır engellemesi sebebiyle ortaya çıkan insani felaket ele alınmış ve bu soruna acil bir çözüm bulunması gerektiği vurgulanmıştır. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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